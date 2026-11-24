До экспертизы были допущены 143 проекта в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, из них 17 получили грантовую поддержку на 80 миллионов 522 тысячи 094,47 рубля при софинансировании в размере 109 миллионов 415 тысяч 909,06 рубля — именно столько средств заявители привлекли собственными силами, а также при поддержке партнёров.



«В последнем завершённом конкурсе поддержку получили креативные команды из Иркутска, Аларского, Слюдянского, Усольского, Усть‑Кутского и Шелеховского районов», — сообщает проектный офис ПФКИ в Иркутске.



Самый крупный грант — «Всероссийский молодёжный фестиваль‑форум „Ангара‑джаз“», команда получила более 19,5 миллионов. Проект из Слюдянского района «Новая жизнь старой башни», ставший продолжением конкурса от БФ «Байкальский берег Надежды», где из старой водонапорной башни создают современное креативное пространство, получил поддержку в 4,4 миллиона. «Братство во имя святителя Иннокентия Иркутского» поддержали на 5,8 миллионов — команда планирует собрать и сохранить данные о православной жизни Иркутской области после 90-ых в проекте «Лица и голоса: 30 лет истории Иркутской епархии в кадрах и воспоминаниях».

Проектный офис ПФКИ консультирует при подаче заявки на грант в здании библиотеки Молчанова-Сибирского, на второй конкурс её можно подать до 7 декабря 2026 года.