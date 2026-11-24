Жительница Иркутска выразила недовольство порядком записи к узким медицинским специалистам. По словам женщины, даже с уже установленными неврологическими диагнозами ей приходится каждый раз сначала посещать терапевта. Из-за дополнительных процедур получение необходимой помощи затягивается примерно на месяц. На ситуацию обратило внимание издание Angarsky.

«Все мои неврологические диагнозы поставлены, по этим диагнозам лечилась и получала лекарство у невролога. Зачем мне каждый раз идти на прием к терапевту прежде, чем попасть к неврологу?» — возмутилась пациентка. Она считает обязательное промежуточное посещение врача лишним препятствием для продолжения лечения.

В Министерстве здравоохранения Иркутской области пояснили, что действующий порядок направления пациентов к профильным специалистам предусмотрен законодательством. Первичный прием терапевта необходим для оценки состояния здоровья и определения дальнейшей тактики обследования и лечения.

«Данный подход позволяет сократить количество необоснованных обращений к узким специалистам», — отметили в ведомстве. По мнению представителей Минздрава, такая система также снижает риск диагностических ошибок и самолечения. При этом чиновники уточнили, что существуют исключения, когда попасть к профильному врачу можно без предварительного посещения терапевта.