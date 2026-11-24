В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и изготовлении взрывчатых веществ. Его деятельность ранее пресекли сотрудники регионального управления ФСБ совместно с полицейскими.

По версии следствия, мужчина оборудовал в своей квартире место для изготовления взрывчатки и самодельных взрывных устройств, используя специальные знания. Кроме того, он хранил 90 малокалиберных патронов, которые, согласно результатам проверки, были пригодны для стрельбы.

Во время обыска правоохранители обнаружили боеприпасы, взрывчатые вещества, предметы, напоминающие самодельные взрывные устройства и пиротехнику. Также были изъяты материалы и специальная литература, посвященные изготовлению фейерверков.

Выяснилось, что иркутянин уже имел судимость за преступления, связанные с незаконным оборотом и производством оружия. Теперь ему вновь предстоит ответить перед законом. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой, а материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.