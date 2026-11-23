Вопросы подготовки кадров для экономики региона рассмотрели в Иркутской области. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно прогнозу министра труда и занятости Кирилла Клокова, ежегодная потребность региона в кадрах составит 29,5 тысяч человек, из них 14,9 тысяч — это специалисты со средним профобразованием.

Также отмечается важность маршрутизации выпускников и профориентации школьников. На обсуждении был представлен проект контрольных цифр приёма, который учитывал также прогноз потребности в кадрах.

На следующий, 2027 и 2028 учебный год предусмотрено 13,7 тысячи бюджетных мест, больше всего их на следующих направлениях: «техника и технологии наземного транспорта, кораблестроения и водного транспорта», «образование и педагогические науки», "машиностроение, технологии материалов, авиационная и ракетно-космическая техника, эксплуатация беспилотных систем.