В Бодайбо Иркутской области выяснили, почему в некоторых многоквартирных домах после ремонтных работ стало холодно. Проверку системы отопления провела комиссия во главе с заместителем губернатора региона Андреем Буневым, сообщает Telegram-канал «Бодайбо Сити».

Во время осмотра жильцы пожаловались на недостаточный прогрев квартир. Как пояснил руководитель «Тепловодоканала» Василий Земцов, подрядная организация самовольно уменьшила диаметр труб отопления. Кроме того, циркуляции горячей воды мешают установленные балансировочные клапаны.

В результате батареи получают меньше теплоносителя, чем необходимо для нормального обогрева помещений. После обследования специалисты обсудили возможные решения, включая монтаж дополнительных насосов и удаление ограничивающих подачу воды клапанов.

Теперь коммунальным службам и ответственным организациям предстоит согласовать дальнейшие действия и определить порядок устранения нарушений, чтобы восстановить полноценное отопление в жилых домах.