Режиссёр из Волгограда Светлана Яковлева поставит в Иркутске семейный мюзикл «Алиса в стране чудес». Премьеру готовят в Иркутском областном «Театре Пилигримов» имени Владимира Соколова.

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Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Иркутской области, Светлана Яковлева сотрудничает с коллективом с 2020 года, и за это время успела в качестве хореографа-постановщика поработать над четырьмя спектаклями театра. «Алиса в стране чудес» станет её первой полностью режиссёрской работой в «Театре Пилигримов». Постановка полна остроумных стихов, песен и танцев. Она полна загадок — а ответы на них зрители будут искать по ходу спектакля.

Для постановки создали красочные декорации и яркие костюмы, также разработал особое звуковое оформление. Музыку специально для спектакля написал Константин Артамонов. Всего прозвучит 15 музыкальных номеров. Премьера состоится 4 и 5 декабря в ДК имени Горького.