Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. Авария произошла около 9 часов утра 22 ноября на 96-м километре федеральной трассы «Байкал» неподалёку от посёлка Култук в Слюдянском районе.

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Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области, по предварительной информации, 37-летний водитель большегруза, перевозивший строительные материалы, не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение. После столкновения с препятствием грузовик съехал в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, который был за рулём большегруза, от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Причины и условия произошедшего выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, учитывая дорожные и погодные условия.