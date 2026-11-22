Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. Авария произошла около 9 часов утра 22 ноября на 96-м километре федеральной трассы «Байкал» неподалёку от посёлка Култук в Слюдянском районе.
В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, который был за рулём большегруза, от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Причины и условия произошедшего выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, учитывая дорожные и погодные условия.