В Якутске завершился XVIII Международный турнир по вольной борьбе памяти Заслуженного тренера СССР Дмитрия Коркина. Соревнования проходили с 20 по 21 ноября в республиканском Центре спортивной подготовки сборных команд «Триумф» в Якутске.

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Как рассказали в пресс-службе министерства спорта республики Саха (Якутия), в турнире приняли участие 229 спортсменов и 12 стран и 15 регионов России. Борцы из Иркутской области по итогам соревнований завоевали 5 медалей. Золотую медаль завоевал Чаян Монгуш в весовой категории до 65 килограммов. В финал он вышел вместе с братом Кежиком, однако тот получил травму. Поэтому победу присудили Чаяну.

Серебряные медали завоевали Кежик Монгуш в весовой категории до 65 килограммов, Константин Топшиноев в весовой категории до 70 килограммов и Юрий Иванов в весовой категории до 97 килограммов. «Бронзу» забрал Дмитрий Буджапов в весовой категории до 79 килограммов.