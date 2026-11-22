В Якутске завершился XVIII Международный турнир по вольной борьбе памяти Заслуженного тренера СССР Дмитрия Коркина. Соревнования проходили с 20 по 21 ноября в республиканском Центре спортивной подготовки сборных команд «Триумф» в Якутске.
Серебряные медали завоевали Кежик Монгуш в весовой категории до 65 килограммов, Константин Топшиноев в весовой категории до 70 килограммов и Юрий Иванов в весовой категории до 97 килограммов. «Бронзу» забрал Дмитрий Буджапов в весовой категории до 79 килограммов.