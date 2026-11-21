В Иркутске на Качугской развязке в ночь с 21 на 22 ноября изменят схему движения. Об этом irk.aif.ru сообщили в министерстве транспорта Иркутской области.

«Транспорт будет двигаться по специально построенной объездной дороге, соединяющей Иркутск и Александровский тракт», — прокомментировали в Минтрансе.

Теперь машины поедут в объезд места, где идут работы. Там, где раньше шел основной поток, приступят к строительству путепровода.

На участке поставили временные знаки — ограничение скорости 50 и 40 километров в час, указатели с направлением движения и светофор на перекрёстках.

Когда работы закончатся, на выезде из Иркутска появится двухуровневая кольцевая развязка. По ней смогут проезжать до 50 тысяч автомобилей в сутки. Там же сделают освещение, стоки для воды, очистные сооружения и тротуары. Подробную схему движения можно посмотреть ниже.