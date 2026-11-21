Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с заместителем министра транспорта России Дмитрием Ядровым. Стороны обсудили получения федеральных денег для проектных работ по аэродромной части нового иркутского аэропорта. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Предпроектная документация для строительства аэропорта разработана и прошла все согласования, в том числе в Росавиации и Минпромторге России. Для нас важно своевременно начать проектирование, чтобы выйти на строительство в намеченные сроки», — прокомментировал глава региона.

Строительство аэропорта развернется на площадке «Ключевая», а основные работы запланированы на 2028-2030 годы.

Также во время встречи обсудили модернизацию аэродрома Киренска. Стороны договорились провести совместное обследование объекта, после чего приступят к реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и систем энергоснабжения. Будет установлено светосигнальное оборудование, возведено ограждение и обустроены патрульные дороги. Эти работы запланированы с 2027 по 2030 год.

Еще одним важным итогом встречи стало обсуждение проекта строительства всесезонной дороги, которая свяжет Иркутскую область с Якутией. Дорога пройдет в якутский город Мирный через Бодайбо из поселка Таксимо в Бурятии.