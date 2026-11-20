Экипаж пассажирского самолёта Embraer 170 временно отстранили от работы после рейса Братск — Иркутск, выполненного 9 ноября. Поводом стала видеозапись пассажира, на которой видно, как во время разбега лайнера с крыла срывается снег.

По предварительной информации, самолёт мог отправиться в полёт без обязательной противообледенительной обработки. В день вылета в Братске шёл небольшой снег, температура воздуха составляла около минус одного градуса, а видимость не превышала четырёх километров.

Как сообщает телеграм-канал «Авиаторщина», специальную технику для обработки воздушного судна не удалось подать вовремя. Предположительно, командир самостоятельно осмотрел лайнер и принял решение о взлёте.

Авиационные специалисты предупреждают, что снег и лёд на крыльях способны ухудшить аэродинамические характеристики самолёта и создать угрозу безопасности полёта. Обстоятельства произошедшего выясняются.