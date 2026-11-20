В микрорайоне Ново-Ленино заработала третья в Иркутске молодёжная площадка «ТОЧКА». Об этом рассказали в администрации города.

Бесплатный коворкинг открылся в доме № 2 в 15-м Советском переулке и стал первым подобным пространством в Ленинском округе. Посещать его могут горожане от 14 до 35 лет.

Для гостей оборудовали пять зон: лекторий, переговорную, рабочее пространство, амфитеатр и общий зал с кухней. Здесь можно учиться, пользоваться компьютерами, проводить встречи, участвовать в мероприятиях или просто общаться. Помещения отремонтировали и оснастили необходимой техникой и мебелью за счёт городских средств в рамках проекта «Есть решение».

«Важно, чтобы в каждом районе города были доступные места, где подростки и молодые люди смогут общаться с единомышленниками, работать над проектами, узнавать что-то новое», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

По данным городского Молодёжного центра, две ранее открытые «ТОЧКИ» только за октябрь посетили более 1200 человек. Новая площадка расположена рядом с семью школами и несколькими учебными заведениями. Она работает по будням с 10:00 до 20:00. Вход свободный, а забронировать помещение можно заранее на сайте.