В Усть-Уде ветеринарам пришлось провести операцию домашнему коту, который получил серьёзную травму во время прогулки на улице. Животное доставили в клинику с сильным воспалением тканей возле когтя. Об этом сообщили в Ассоциации ветеринарии Иркутской области.

При обследовании выяснилось, что повреждение настолько тяжёлое, что консервативное лечение уже не поможет. Специалисты приняли решение об ампутации поражённого участка. Во время операции они удалили коготь вместе с фалангой пальца, прилегающими связками, сухожилиями, частью нервных окончаний и кровеносных сосудов.

Ветеринар Никита Лорай отметил, что кошки и собаки нередко получают опасные травмы во время бесконтрольных прогулок. В данном случае своевременное обращение за помощью позволило избежать дальнейшего распространения инфекции и ещё более серьёзного хирургического вмешательства.

Специалисты напоминают владельцам домашних животных, что свободный выгул без присмотра может обернуться тяжёлыми повреждениями и длительным лечением.