У базы отдыха в Крыму туристка из Мурманска отсудила 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за полученный перелом плеча в первый день отпуска у базы отдыха. Подробности сообщает КП-Крым.

«Ольга приехала в Саки в июне 2021 года вместе с мамой-инвалидом и девятилетней дочерью. В тот же день женщина вышла прогуляться к морю, но на набережной базы отдыха зацепилась за выступающий металлический штырь и упала на правое плечо. От сильной боли не могла подняться, прохожие вызвали ей скорую», — сообщает издание.

Туристка получила закрытый перелом плеча. Ей сделали операцию через несколько дней — в Симферополе, экспертиза квалифицировала травму как тяжкий вред здоровью. После травмы она долго восстанавливалась и не могла справляться с обычными бытовыми делами.

С предприятия в итоге взыскали в пользу Ольги 300 тысяч рублей за моральный вред и ещё 7 тысяч 536 рублей за расходы на лечение. Также за услуги представителя и судебную экспертизу присуждено было 40 и 30 тысяч рублей.