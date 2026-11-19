В Иркутской области уровень трудоустройства вернувшихся участников специальной военной операции достиг 73%. С начала СВО при поддержке региональных служб занятости работу получили 502 человека. Об этом на 44-й сессии Законодательного собрания сообщила заместитель председателя областного правительства Наталья Дикусарова.

Для помощи ветеранам в регионе действует комплексная программа профессиональной адаптации. Обратиться за содействием можно в любой филиал Кадрового центра, а также в специальные консультационные пункты при фонде «Защитники Отечества», областном госпитале ветеранов войн и реабилитационном центре в Шелехове.

Участникам СВО предлагают более 25 тысяч актуальных вакансий и возможность бесплатно освоить новую профессию по одному из 213 направлений. Дополнительные образовательные программы доступны в рамках национального проекта «Кадры». На сегодняшний день 64 ветерана прошли переобучение и закрепились на рабочих местах.

Отдельное внимание власти уделяют трудоустройству военнослужащих, получивших инвалидность. Среди обратившихся за поддержкой представителей этой категории 69% смогли найти работу или заняться собственным бизнесом. Информацию о вакансиях и действующих мерах помощи можно получить через онлайн-сервис «СВОЙНАВИГАТОР38», портал областного министерства труда и контакт-центр службы занятости.