В Иркутской области завершилась проверка готовности коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. Впервые необходимые паспорта получили все 68 муниципальных образований, подлежащих оценке Ростехнадзора. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев на совещании под руководством заместителя генерального прокурора России Сергея Зайцева.

По словам главы региона, добиться такого результата удалось благодаря совместной работе областных властей, муниципалитетов, прокуратуры и надзорных органов. После предыдущих проверок специалисты устранили выявленные нарушения на котельных и тепловых сетях. При этом проблемные участки и изношенное оборудование продолжат отслеживать, чтобы включить их в программы капитального ремонта на 2027 год и последующие периоды.

Особое внимание уделяется северным территориям, включая Бодайбо и прилегающий район. Власти контролируют завершение ремонта инженерных коммуникаций, создание запасов угля и жидкого топлива, а также погашение задолженности перед поставщиками ресурсов. Во всех муниципалитетах подготовлены аварийные бригады и материальные резервы, организована круглосуточная работа диспетчерских служб.

Кобзев подчеркнул, что главная задача заключается не только в оперативном устранении коммунальных аварий, но и в предотвращении новых происшествий. Для этого регион намерен модернизировать изношенные сети, привлекать федеральное финансирование и усилить контроль за работой управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.