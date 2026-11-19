В Братске состоялась комиссионная приемка обновленной дороги на улице Янгеля. Специалисты привели в порядок трехкилометровый участок от улицы Подбельского до улицы Обручева. Как сообщили в городской администрации, эта магистраль считается одной из наиболее протяженных и оживленных в центральной части Братска.

В ходе ремонта дорожники полностью обновили асфальтовое покрытие, предварительно уложив специальную геосинтетическую сетку для защиты от трещин. Поверх нее нанесли два слоя асфальтобетона. Также на отдельных участках заменили бордюры и восстановили дорожную разметку.

Качество выполненных работ проверили до наступления морозов. Специалисты провели необходимые измерения и исследовали образцы асфальта. «Результаты проб показали соответствие всем нормативным требованиям», — сообщила представитель муниципального учреждения «ДКСР» Дарья Лаврентьева. Участвовавший в приемке депутат Артем Семенков также не выявил замечаний.

Обновление улицы профинансировали из областного и городского бюджетов в рамках региональной программы. На дорожное покрытие действует четырехлетняя гарантия. Если за это время появятся дефекты, подрядчик обязан устранить их за собственный счет. По информации администрации, местные жители уже отметили улучшение условий движения на отремонтированной магистрали.