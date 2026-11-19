Слюдянский районный суд Иркутской области восстановил юридический статус военнослужащего, которого ошибочно признали погибшим во время СВО. Мужчина вернулся из плена, однако обнаружил, что по официальным документам числится умершим. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как выяснилось, контрактник попал в плен в ноябре 2025 года и находился там до марта 2026-го. За это время командование воинской части оформило справку о его гибели, на основании которой органы ЗАГС в Крыму зарегистрировали смерть. После освобождения военнослужащий столкнулся с серьезными юридическими препятствиями. Ошибочная запись мешала ему восстановиться на воинском учете и пользоваться гражданскими правами.

Чтобы исправить ситуацию, мужчине пришлось обратиться в суд. В ходе разбирательства он лично рассказал об обстоятельствах своего пленения и возвращения. Его слова подтвердили свидетели, результаты экспертизы и документы воинского учета. Представленные доказательства убедили суд, что сведения о гибели были ошибочными.

В результате суд признал запись о смерти недействительной и постановил ее аннулировать. Теперь военнослужащий сможет восстановить свои права и продолжить службу в Вооруженных силах России. Решение уже вступило в законную силу.