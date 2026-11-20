В Иркутске определили самые высокооплачиваемые вакансии ноября 2026 года. Лидерами по уровню предлагаемого дохода стали стоматологи-хирурги, специализирующиеся на имплантации зубов. Работодатели готовы платить таким специалистам от 500 до 700 тысяч рублей ежемесячно.

Претендовать на высокую зарплату могут врачи с профильным высшим образованием, действующим сертификатом и опытом работы не менее семи лет. Для привлечения квалифицированных сотрудников работодатели также предлагают компенсацию расходов на переезд.

В число наиболее выгодных предложений Иркутска вошли вакансии токарей с зарплатой от 160 тысяч рублей и мобильных банкиров с доходом от 95 тысяч рублей. Строителям-универсалам обещают до 150 тысяч рублей, а директорам магазинов — до 90 тысяч рублей в месяц.

Наиболее привлекательные условия трудоустройства в Иркутске предлагают предприятия промышленности, строительные компании и медицинские организации. Квалифицированные рабочие и инженеры также могут рассчитывать на ежемесячный заработок свыше 150 тысяч рублей.