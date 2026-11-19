Иркутская область получит дополнительное снижение долговой нагрузки благодаря решению федерального правительства. Региону спишут 1,1 миллиарда рублей задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписано в рамках программы поддержки субъектов России.

Как сообщили в областном правительстве, списание связано с расходами, которые Приангарье направило в текущем году на решение социальных вопросов. Мера позволит уменьшить долговые обязательства региона и укрепить устойчивость областного бюджета.

С учетом ранее принятого в апреле решения общая сумма списанных Иркутской области бюджетных кредитов за 2026 год достигнет 5,4 миллиарда рублей. Это половина максимально возможного объема списания. Губернатор Игорь Кобзев отметил, что такая поддержка положительно скажется на финансовом положении региона.

Всего федеральные власти приняли решение списать 59,6 миллиарда рублей задолженности 23 регионам страны. Программа предусматривает погашение двух третей соответствующих долговых обязательств. Работу по сокращению оставшейся задолженности Иркутской области планируют продолжить в 2027 году.