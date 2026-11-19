В Иркутской области вынесли приговор 51-летнему жителю Ангарска, которого признали виновным в финансировании экстремистской и террористической деятельности. За денежные переводы на общую сумму около 8,3 тысячи рублей мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы, сообщили в региональном Следственном комитете.

По данным СК, с 2021 по 2024 год ангарчанин неоднократно отправлял деньги со своей банковской карты на электронные счета участников запрещенного в России движения. Следствие установило, что мужчина знал о статусе организации и сознательно оказывал ей финансовую поддержку.

Противоправную деятельность выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального управления МВД. Собранные следователями материалы легли в основу уголовного дела по статьям о финансировании терроризма и экстремистской деятельности.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему десять лет заключения. Первые два года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.