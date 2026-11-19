В Иркутске 18 ноября произошел пожар в многоквартирном доме на бульваре Рябикова. Днем огонь вспыхнул в квартире на втором этаже, а густой дым быстро распространился по подъезду. На место происшествия прибыли 24 пожарных и семь единиц спецтехники. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Сотрудники газодымозащитной службы вывели из задымленного здания 18 жильцов, среди которых были двое детей. Еще десять человек смогли самостоятельно покинуть опасную зону до завершения спасательной операции.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 20 квадратных метров. Специалисты МЧС установили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электрической розетки.

В МЧС напомнили жителям о необходимости следить за исправностью электропроводки и не перегружать розетки. Спасатели также рекомендуют устанавливать дома пожарные извещатели, способные своевременно предупредить об опасности.