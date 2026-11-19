Пассажирский самолет, следовавший рейсом из Новосибирска в Братск, был вынужден изменить маршрут и направиться на запасной аэродром в Иркутск. Причиной решения экипажа стал попутный ветер, который мог осложнить посадку.

Как сообщили в пресс-службе братского аэропорта, командир воздушного судна принял решение об уходе на запасной аэродром из соображений безопасности. Ожидается, что самолет прибудет в Братск в 10:50.

При этом аэропорт Братска продолжает обслуживать рейсы в обычном режиме. Утренний самолет из Иркутска приземлился и отправился обратно без отклонений от расписания.

Пассажирам, ожидающим вылета в терминале, предоставляют необходимые услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами перевозчика.