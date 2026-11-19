Певец Сергей Лазарев едва не нарушил гастрольные планы из-за сильной метели, обрушившейся на Прибайкалье. Самолет из Улан-Удэ в Иркутск задержали на десять часов, о чем артист рассказал подписчикам в своем Telegram-канале.

По словам исполнителя, команда покинула гостиницу еще в четыре утра, рассчитывая быстро добраться до соседнего города. Однако из-за непогоды вылет неоднократно переносили, и отправиться в Иркутск удалось лишь в 15:30. «Ура! Мы-таки долетели до Иркутска!» — поделился радостью Лазарев.

Не обошлось и без дорожных приключений. После очередного переноса рейса музыканты решили вернуться в гостиницу, но поездка, обычно занимавшая полчаса, растянулась на два часа. Бас-гитарист певца Денис с юмором описал бесконечное ожидание самолета, сравнив происходящее с попаданием в бесконечную временную петлю. Лазарев оценил рассказ коллеги и посоветовал ему писать книги.

Причиной транспортного хаоса стал мощный снегопад: за сутки в Иркутске выпало 46% месячной нормы осадков, а в регионе ввели режим повышенной готовности. Несмотря на задержку, артист благополучно добрался до места назначения. Его концерты (16+) запланированы на 19 и 20 ноября в ледовом дворце «Айсберг».