Утром 19 ноября на Байкальском тракте в Иркутской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась около 09:00 на 53-м километре дороги Иркутск — Листвянка. В результате происшествия травмы получили два человека.

По предварительным данным регионального управления МВД, водитель Nissan Almera двигался со стороны Листвянки в направлении Иркутска. В какой-то момент он потерял контроль над машиной, врезался в металлическое дорожное ограждение, а затем столкнулся с попутным Toyota Highlander.

После первого столкновения в Toyota Highlander въехал Mitsubishi Outlander. В это время между одним из автомобилей и металлическим ограждением находились двое мужчин. Оба получили травмы, пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и выясняют причины, которые привели к столкновению машин.