На макушке главной ёлки Иркутска установили звезду — вместе с ней высота главной зелёной красавицы областного центра составила 34 метра. Украшение новогоднего дерева планируют завершить к 13 декабря. А торжественное открытие ёлки запланировано на 6 часов вечера 26 декабря. Тогда же включится и праздничная иллюминация.

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Как рассказали в пресс-службе городской администрации, за светоиллюминационное оформление главной ёлки Иркутска отвечала одна из известных дизайн-студий Иркутска. В индивидуальном проекте, разработанном специально для новогоднего дерева, сделали акцент на символах региона: бабре и соболе.

Напомним, ранее в Иркутске украсили архитектурной подсветкой три объекта культурного наследия: Крестовоздвиженский храм, Иркутский областной художественный музей и корпус Госуниверситета на Ленина, 3. И световое оформление сквера Кирова к Новому году будет выполнено в том же стиле — чтобы сформировать единый световой ансамбль исторической части города.