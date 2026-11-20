В Иркутске основные работы по обновлению улицы Розы Люксембург перенесли на следующий дорожный сезон. Окончательно привести проезжую часть в порядок планируют в 2027 году, сообщили в городской администрации.

На этой неделе дорожники отрегулировали высоту колодцев и уложили нижний слой покрытия на примыканиях. Впереди — перенос нескольких светофоров. В ближайшее время с дороги уберут бетонные блоки, после чего движение транспорта будет осуществляться без ограничений.

В 2027 году подрядчику предстоит уложить финишный слой асфальта, нанести разметку и установить дорожные ограждения. Реконструкция ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Параллельно в Иркутске продолжается ремонт других улиц. На Восточном промузле заасфальтировали заезды, в 12-м Советском переулке обновили дорожное покрытие, на Чернышевского установили знаки и обустроили искусственную неровность возле ИрГУПСа. На улице Ширямова уложили износостойкий щебёночно-мастичный асфальтобетон. Работы на всех объектах выполняет компания «Иркутскавтодор».