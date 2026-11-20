В Иркутске продолжается расселение четырёх многоквартирных домов, на месте которых планируют возвести современный жилой комплекс. Об этом сообщили в мэрии.

Проект реализуют в границах улиц Гончарова, Костычева, Стасова и Обручева по соглашению между городской администрацией и застройщиком «СЗ Танар».

Под снос попадут здания на Стасова, 3, Обручева, 17, а также Костычева, 20 и 24. Из 53 семей новое жильё или денежную компенсацию уже получили 35. Оставшимся 18 семьям ещё предстоит переезд. После освобождения территории площадью 0,62 гектара здесь начнётся строительство нового жилого комплекса.

«Застройщик уверен, что все взятые обязательства будут выполнены. Полный срок реализации этого проекта с учётом нового строительства — лето 2030 года», — сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Глава города напомнил, что компания уже участвовала в аналогичной программе обновления застройки. Ранее она расселила три ветхих дома в районе улиц Гончарова, Обручева и Левитана, после чего на освобождённой территории возвели часть микрорайона Радужный.