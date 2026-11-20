Иркутские ветеринары провели сложную операцию 12-летней кошке по кличке Хюррем, у которой обнаружили меланому глаза. Злокачественное новообразование настолько разрослось, что поразило практически всё глазное яблоко, не оставив шансов сохранить зрение. Об этом сообщили в Ассоциации ветеринарии Иркутской области.

Отмечается, что опухоль развилась на радужной оболочке. Подобное заболевание может проявляться тёмными пятнами, изменением формы зрачка и нарушением его подвижности. В запущенных случаях поражённый глаз приходится удалять, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения и избавить животное от боли.

Специалисты приняли решение провести энуклеацию — полное хирургическое удаление глазного яблока. Операция прошла успешно. Сейчас Хюррем чувствует себя хорошо и быстро восстанавливается после вмешательства.

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