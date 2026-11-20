Дорожный конфликт на Академическом мосту в Иркутске привлёк внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он потребовал представить доклад о проверке инцидента, участником которого стал 30-летний местный житель, сообщили в Следкоме.

По предварительным данным, мужчина во время ссоры с женщиной-водителем начал оскорблять её нецензурной бранью и высказывать угрозы. Происходящее попало на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях и вызвало общественный резонанс.

Следователи организовали доследственную проверку и изучают видеозапись, чтобы восстановить обстоятельства конфликта. По её результатам будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Окончательная правовая оценка действиям мужчины пока не дана.