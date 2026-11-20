В Иркутской области коммерческая организация поплатилась за нарушение антикоррупционных требований при трудоустройстве бывшего сотрудника транспортной полиции. Общая сумма штрафов для предприятия и его руководителя составила 120 тысяч рублей. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Нарушение выявила Иркутская транспортная прокуратура. Проверка показала, что компания заключила трудовой договор с бывшим госслужащим, но не направила обязательное уведомление по месту его прежней службы.

В отношении организации и директора возбудили административные дела по статье о незаконном привлечении бывшего государственного служащего к трудовой деятельности. По результатам их рассмотрения обоих привлекли к ответственности и назначили денежные штрафы.