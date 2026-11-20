В посёлке Дзержинск под Иркутском обнаружили дикую рысь, которая забралась на дерево неподалёку от подразделения Госавтоинспекции. Необычную гостью заметили утром и сообщили о ней в полицию. Об этом рассказали в МВД по Иркутской области.

Прибывшие правоохранители оцепили территорию, чтобы обезопасить прохожих и не допустить травмирования животного. Вызванные специалисты аккуратно сняли хищницу с дерева и передали ветеринарам.

Осмотр показал, что рысь — пожилая самка в истощённом состоянии. У неё отсутствует часть зубов, что могло затруднять добычу пищи в дикой природе.

Сейчас лесная гостья находится в реабилитационном центре питомника «К-9». После лечения и восстановления сил её планируют вернуть в естественную среду обитания.