В Иркутской области перед судом предстанут глава Тофаларского муниципального образования и его сын. Их обвиняют в хищении 366 тысяч рублей из бюджета с помощью фиктивного трудоустройства, сообщили в региональном Следственном комитете.

По версии следствия, в 2022 году чиновник договорился с сыном о незаконном получении бюджетных денег и оформил его сторожем на половину ставки. При этом молодой человек фактически не выходил на работу и не выполнял должностные обязанности.

Несмотря на отсутствие реальной работы, на протяжении двух лет ему регулярно начисляли зарплату. Общая сумма выплат достигла 366 тысяч рублей.

Во время расследования обвиняемые полностью возместили причинённый ущерб. Следователи завершили сбор доказательств и направили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере в суд.