В Иркутске состоялся фестиваль «Юбилейная высота: 10 лет в движении», посвящённый десятилетию клуба «Здоровье 55+». За время существования проект объединил более 2500 горожан старшего поколения, а его участники организовали свыше 3000 спортивных и творческих мероприятий. Об этом сообщили в администрации города.

Клуб появился в ноябре 2016 года по инициативе мастера спорта СССР Диляры Максимовой. Сегодня его участники не только занимаются физкультурой, но и проводят мастер-классы, участвуют в общественных акциях и помогают военнослужащим, изготавливая тёплые вещи, маскировочные сети и окопные свечи.

С конца 2024 года объединение официально стало частью структуры МБУ «Городской спортивно-методический центр» Иркутска. Сейчас волонтерскую команду центра поддерживают более 180 неравнодушных горожан.

«В вас столько энергии, тепла, интереса к жизни. Мы искренне восхищаемся вашими талантами и успехами», — отметила первый заместитель мэра Иркутска Светлана Колотовкина, поздравляя участников с юбилеем.

Иркутянка Татьяна Лескова рассказала впечатлениях от занятий в клубе. «Я занимаюсь в клубе с удовольствием: здесь и здоровье, и творчество, и общение. Очень люблю наши мастер-классы – мы делаем обереги, кукол, рождественские венки, вышиваем крестиком, вяжем. К каждому празднику готовим что-то свое: к Пасхе – корзиночки и яйца, к Новому году – снеговиков и лошадок, к 4 ноября сделали голубей мира. Все это мы отправляем нашим бойцам – с теплом и заботой. А еще здесь я нашла новых подруг, и вместе мы не только занимаемся, но и помогаем тем, кому нужна поддержка», — отметила она.

Присоединиться к клубу могут жители старше 55 лет. Бесплатные занятия проходят в спорткомплексе «Локомотив» на Норильской, 1, и ФОКе «Старт» на Баумана, 233В. Для участия потребуется справка от терапевта. Узнать расписание можно по телефонам 8 (3952) 777-659 и 777-621.