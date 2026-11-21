В районе Энергетик в Братске при столкновении трёх автомобилей пострадала 16-летняя школьница. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области.

«ДТП произошло на 241 километре федеральной трассы А-331 «Вилюй». 25-летняя девушка-водитель автомобиля «Субару Импреза», не выбрав безопасную скорость, столкнулась с движущимся впереди «Ниссан Блюберд», — рассказали в ГИБДД.

От удара «Ниссан» врезался в иномарку «Хино Рейнджер», которая стояла для поворота. В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летняя пассажирка второй машины получила травмы. Автоинспекторы прибыли на место для выяснения обстоятельств дорожной аварии.

Напомним, что ранее на Байкальском тракте в ДТП с тремя автомобилями пострадали двое пешеходов.