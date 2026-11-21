В Иркутске на продажу выставили легендарный автомобиль Ford Mustang 1968 года выпуска за 26,5 миллионов рублей. Объявление появилось на одном из сайтов по продаже машин.

«Этот великолепный цвет краски был доступен только в 1969 году, и автомобиль прошел реставрацию с разборкой до последнего винтика и поворотным стендом», — говорится на сайте.

Как заявляет продавец, под капотом этой машины скрывается 294 лошадиных силы с мощным двигателем 5.8 литра и трёхступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, у Ford Mustang задний привод и авто оснащён гидроусилителем руля, тормозов и кондиционером. Всего эта машина пробежала 2 тысячи километров и ни разу не была в аварии.

Продавец авто пишет, что салон полностью обшит черной виниловой обивкой, а пол декорирован черным ковролином. Заднее сиденье полностью складывается. Кроме того, у автомобиля стоят новые 15-дюймовые диски, шины и завершают агрессивный образ воздухозаборники на капоте и боковых панелях.