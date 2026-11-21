В Нижнеудинске следователи возбудили уголовное дело после пропажи 18-летнего Виталия Костромина. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

«Возбуждено дело по статье „Убийство“. Следователи и сотрудники полиции проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия и допрашивают родственников молодого человека», — рассказали в СК.

В областной прокуратуре рассказали, что отец пропавшего сообщил в полицию о пропаже сына. Он рассказал, что молодой человек ушел из дома, расположенного на улице Стахановской, 6 ноября. На следующий день парня заметили на улице Масловской. Сейчас в поисках Виталия участвуют родные, волонтеры и все, кто хочет помочь.

Приметы пропавшего: рост 160–165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые, короткие, глаза карие. Молодой человек был одет в чёрные джинсы и лёгкую куртку чёрного цвета с надписью Nike.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем Виталии Костромином либо видел его, сразу сообщить в полицию.