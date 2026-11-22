Экс-игроки сборной России по баскетболу приехали в Иркутск для подготовки к международному турниру. Это Чемпион Европы 2007 года Петр Самойленко и участник Олимпийских игр в Сиднее Руслан Авлеев.

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Спортсмены усилили состав иркутской баскетбольной команды «Союз», которая представит Иркутскую область и всю страну на международном ветеранском турнире в Китае. Перед отъездом коллектив проведёт товарищеский матч против сборной детско-юношеской спортивной школы № 4.

Товарищеский матч пройдёт 22 ноября в спортивном зале «Легенда» в посёлке Молодёжный (ул. Школьная, д. 30в). Начало матча в 13:00, посетить его смогут все желающие. Организаторы утверждают, что Руслан Авлеев и Пётр Самойленко также выйдут на паркет. Планируется также прямая трансляция встречи, которая начнётся в 13:30. Для просмотра можно перейти по ссылке.