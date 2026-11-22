Важная информация для иркутских автомобилистов, чей маршрут часто пролегает через Ленинский район города. В ближайшее время движение по одной из улиц микрорайона Иркутск-2 будет ограничено. Причём, действовать ограничение будет до весны.

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Как рассказали в пресс-службе городской администрации, речь идёт об участке улицы Красный Путь на участке от перекрёстка с улицей Просвещения до пересечения с улицей Таманская. Ограничение движения там вступит в силу с 25 ноября. Причём, вновь восстановят проезд здесь только 30 апреля 2027 года.

Связано введение столь длительного ограничения движения по улице Красный Путь со строительством тепловой и канализационной сети. Объезд будет организован по прилегающим улицам. Водителей призывают планировать маршрут заранее с учётом времени на объезд перекрытого участка.