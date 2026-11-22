Спасённых краснокнижных сапсанов выпустили на волю сотрудники Сибирского зоопарка. В течение месяца птицы находились там на ветеринарном обследовании. Затем требовались диагностика и контроль со стороны орнитологов.

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Напомним, ранее в Иркутской области арестовали мужчин, которые занимались незаконной добычей краснокнижных сапсанов. Они поймали их при помощи запрещённых орудий лова, а потом некоторое время держали у себя. Задержали злоумышленников в Хомутово, куда они приехали для дальнейшей пересылки и перепродажи сапсанов коллекционерам за пределы страны. Расследование продолжается. Птицы же — под надзором следователя — вернулись в свою среду.

«Кроме сотрудников ФСБ и Следственного комитета, на выпуске присутствовал и доктор биологических наук Игорь Фефелов, — рассказали в зоопарке. — Надеемся, что никакие злодеи-барыги больше не поймают наших уникальных птиц. Ведь сапсаны действительно удивительны: они являются самыми быстрыми птицами на земле. Их скорость при пикировании во время охоты — более 322 километров в час. Официально зарегистрированный рекорд — 389 километров в час».