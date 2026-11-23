Жители Иркутской области, получившие доход от банковских вкладов в 2025 году, могут обнаружить в налоговых уведомлениях дополнительную сумму НДФЛ. В региональном управлении ФНС разъяснили, какие проценты облагаются налогом и сколько придётся заплатить.

Налог начисляется не на сами сбережения и даже не на весь процентный доход, а только на сумму сверх установленного лимита. За 2025 год необлагаемый минимум составляет 210 тысяч рублей. Его рассчитали с учётом максимальной ключевой ставки Центробанка, которая достигала 21%.

Например, если за год вкладчик заработал на процентах 225 381 рубль, налог потребуется заплатить лишь с 15 381 рубля. При ставке 13% сумма НДФЛ после округления составит 2 тысячи рублей. Такая ставка действует, если соответствующая налоговая база не превышает 2,4 миллиона рублей за год.

В налоговой службе напомнили, что в уведомлении указываются источники доходов, применённые ставки и итоговая сумма платежа. Уплатить налог за 2025 год необходимо не позднее 1 декабря 2026 года.