В Иркутске на базе школы № 58 имени 80-летия Великой Победы проходит юбилейный X городской молодёжный форум, собравший около 400 участников. В этом году главными героями мероприятия стали старшеклассники, которым предстоит определять будущее города в ближайшие десятилетия. Участники обсуждают карьерные перспективы, современные технологии, творческие проекты и возможности самореализации.

«Нам хочется понять их и вместе с ребятами обсудить, как они видят себя в Иркутске и какие направления выберут», — отметила первый заместитель мэра Светлана Колотовкина. По её словам, одна из главных задач форума — поддержать молодых лидеров, готовых участвовать в развитии города.

Особое внимание организаторы уделили диалогу поколений. На одной из площадок школьники узнали, как людям разного возраста находить общий язык в работе. «Мы хотим понять, как школьники ощущают происходящие события и как относятся к работе, — а форум дает для этого живую площадку, где рождается общий язык между поколениями», — рассказал руководитель отдела по молодёжной политике администрации Иркутска Илья Токарев.

Почётный гость форума, бывший заместитель мэра Виталий Барышников напомнил, что инициаторами этой городской традиции когда-то выступили сами молодые люди. «А совет молодежи простой: любить свой город и страну, быть неравнодушными и реализовать свои идеи на общую пользу», — подчеркнул он.

Программа включает знакомство с креативными индустриями, городскими брендами и современными профессиями. На интерактивных площадках энергохолдинга Эн+ участники пробуют VR-технологии, изучают основы энергетики, финансовой грамотности и экологии. Отдельные занятия посвящены искусственному интеллекту, грантовым проектам и профилактике эмоционального выгорания.

Для самих школьников форум стал возможностью получить советы специалистов и познакомиться с единомышленниками. «Здесь знакомишься с новыми людьми, находишь единомышленников и чувствуешь себя частью большого общего дела – кажется, что вместе мы можем многое», — поделилась ученица девятого класса школы № 45 Василиса Назимова.