В Шелехове 40-летний предприниматель рассчитался с многомиллионными долгами, когда его недвижимость оказалась под угрозой продажи. Мужчина задолжал более трёх миллионов рублей по налогам, сборам и коммунальным платежам. Об этом сообщили в ГУФССП России по Иркутской области.

Местный житель занимается строительством жилых и коммерческих объектов, однако накопившиеся обязательства своевременно не исполнял. В отношении бизнесмена судебные приставы возбудили исполнительные производства, а затем наложили арест на одну из принадлежащих ему квартир.

Перспектива потерять жильё на торгах заставила должника пересмотреть отношение к платежам. Предприниматель полностью погасил задолженность, включая исполнительский сбор. Полученные средства приставы направили в федеральный бюджет и организациям, предоставляющим коммунальные услуги.