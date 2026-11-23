В Иркутской области 22-летнего жителя Братска приговорили к 13 годам лишения свободы за поджог оборудования сотовой связи. Молодой человек согласился устроить диверсию за денежное вознаграждение, однако обещанной платы так и не дождался. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

По материалам дела, в апреле 2026 года с братчанином через мессенджер связался неизвестный и предложил заработать на уничтожении телекоммуникационного оборудования. Вечером 5 апреля молодой человек проник на территорию базовой станции, вскрыл технический шкаф, облил оборудование горючей жидкостью и поджёг его.

Чтобы доказать выполнение задания, мужчина снял пожар на видео и отправил запись заказчику. Однако деньги ему не перечислили. В результате поджога оператор связи понёс ущерб на сумму более 550 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства обвиняемый частично признал вину и полностью возместил причинённый ущерб.

Иркутский областной суд признал молодого человека виновным в диверсии и назначил ему 13 лет заключения. Первые два года осуждённый должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.