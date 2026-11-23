В декабре часть жителей Иркутской области получит пенсии и социальные выплаты раньше привычных сроков. Региональное отделение Социального фонда России скорректировало график из-за выходных дней, на которые выпадают некоторые даты перечислений.

Основные детские пособия поступят на банковские счета 3 декабря. В этот день перечислят единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, выплаты по уходу за малышами до полутора лет неработающим родителям, а также пособия на детей военнослужащих. 4 декабря досрочно поступят средства из материнского капитала, а 8 декабря работающие родители получат пособие по уходу за ребёнком до полутора лет.

11 декабря вместо 13-го пенсии перечислят жителям Иркутска, Усть-Илимского, Бодайбинского, Иркутского, Тайшетского, Тулунского, Черемховского, Нижнеудинского, Усть-Кутского и ряда других районов, включая Усть-Ордынский Бурятский округ. В Ангарском городском округе, Братском, Балаганском, Качугском, Нижнеилимском и Шелеховском районах выплаты сохранят прежнюю дату — 18 декабря.

На 21 декабря запланировано перечисление пенсий жителям региона, которым они назначены с марта 2026 года. При банковском зачислении деньги могут поступить в любое время в течение дня. Почтовая доставка пенсий и пособий продлится с 3 по 25 декабря, а точную дату можно узнать в своём отделении почты.