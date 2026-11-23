В Иркутской области за минувшие выходные сотрудники МЧС спасли 41 человека во время пожаров в многоквартирных домах. Возгорания произошли в Братске, Иркутске и Ангарске. Несколько жильцов получили отравление угарным газом. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Самый крупный пожар вспыхнул ночью в субботу на улице Кирова в Братске. Огонь охватил 150 квадратных метров помещения в цокольном этаже жилого дома. До приезда спасателей здание самостоятельно покинули 66 человек, ещё 20 жильцов вывели пожарные. Обнаруженному у входа 33-летнему мужчине потребовалась медицинская помощь, однако от госпитализации он отказался. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.

В тот же день в Иркутске загорелась квартира на третьем этаже дома по улице Помяловского. Из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек, одного спасли пожарные. 44-летнюю хозяйку квартиры госпитализировали с отравлением угарным газом. Как установили специалисты, женщина оставила включённую конфорку, из-за чего начали плавиться горючие элементы мебели.

В воскресенье вечером пожар произошёл в 12-м микрорайоне Ангарска. Спасатели вывели из задымлённого дома 12 человек, столько же выбрались самостоятельно. Женщину 1968 года рождения доставили в больницу с отравлением угарным газом. Причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки. В МЧС напомнили жителям о необходимости следить за исправностью электросетей и устанавливать пожарные извещатели.