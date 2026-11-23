Жители Иркутской области за две недели вернули в денежный оборот более 500 тысяч монет общей стоимостью почти 2,5 миллиона рублей. Такие итоги всероссийской акции «Монетная неделя», проходившей с 26 октября по 8 ноября, подвели в региональном отделении Банка России.

Во время акции накопившуюся мелочь можно было без комиссии обменять на бумажные деньги, памятные монеты или зачислить на банковский счёт. Активнее остальных копилки опустошали жители Иркутска, Ангарска, Шелехова и Братска.

«Чаще всего в копилках находят монеты номиналом 10 и 1 рубль. А вот самая редкая монета акции — 25 рублей. Таких принесли всего 150 штук на весь регион», — рассказал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

В Центробанке напомнили, что металлические деньги остаются полноценным платёжным средством, которым можно рассчитываться в магазинах и за услуги. Если продавец отказывается принимать монеты, покупатель вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.