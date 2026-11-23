Жителей Иркутской области МЧС региона предупреждает об ухудшении погоды завтра, 24 ноября 2026.

«По области местами ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами сильный снег, налипание мокрого снега. На дорогах области снежный накат, гололедица», — сообщает МЧС Иркутской области.

По региону также наблюдается переменная облачность, ночью местами пройдёт небольшой снег, днём также небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега.

В Иркутске также ожидается переменная облачность без сильных осадков, температура ночью опуститься до −11 градусов, днём потеплеет — от 0 до +2 С.

Ранее irk.aif.ru сообщали подробный прогноз погоды на зиму.