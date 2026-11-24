Второй серийный российский пассажирский лайнер МС-21 впервые поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода. Испытательный полет продолжался около трех часов и завершился успешно. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

По информации производителя, воздушное судно выполнило всю запланированную программу испытаний. Бортовые системы работали без сбоев, а экипаж не зафиксировал технических неисправностей. Самолет продемонстрировал готовность к дальнейшим проверкам.

Заместитель министра промышленности и торговли России Геннадий Абраменков назвал успешный полет важным достижением отечественного авиастроения. По его словам, проект МС-21 объединяет современные инженерные разработки и возможности российских промышленных предприятий.

МС-21 представляет собой среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью до 211 человек. В перспективе он должен заменить устаревающие Ту-154 и Ту-204, а также стать альтернативой зарубежным лайнерам. Согласно ранее озвученным планам Минпромторга, сертификацию самолета рассчитывают завершить летом 2027 года.