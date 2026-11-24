В Иркутске началась модернизация 18 светофоров, которые смогут автоматически менять режим работы в зависимости от загруженности дорог. Обновление оборудования проводят специалисты регионального Центра организации дорожного движения совместно с городской администрацией.

Ранее светофоры переключались по заранее установленному расписанию, не учитывая количество автомобилей на перекрестках. Теперь их оснащают специальными датчиками и видеокамерами, позволяющими отслеживать дорожную ситуацию и корректировать продолжительность сигналов.

«Оборудование в режиме реального времени измеряет интенсивность, скорость и состав потока по каждой полосе, а дорожный контроллер самостоятельно перестраивает длительность фаз, подстраиваясь под фактическую дорожную обстановку, в том числе под час пик и периоды затишья», — пояснили в мэрии Иркутска.

Новые системы уже установили на пересечениях улиц Карла Либкнехта и Трилиссера, Рабочего Штаба и Шевцова, Депутатской и Зверева. Также ведутся работы на других участках города, включая перекрестки Карла Либкнехта с Советской и Донской. Модернизация проводится в рамках федерального проекта по развитию дорожной инфраструктуры и призвана сделать движение транспорта более эффективным.